МЭА ждет в 2026 году роста цен на 20% на газовом хабе в Европе

Цены на газовом хабе TTF в Европе в 2026 году могут оказаться на 20% выше уровня предыдущего года, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа. При этом на хабе Henry Hub в США котировки останутся на уровне предыдущего года.

"Согласно прогнозным кривым по состоянию на конец июня, ожидается, что в 2026 году европейские цены на газ могут вырасти на 20% по сравнению с предыдущим годом и в среднем составить чуть менее $15 за миллион британских тепловых единиц", - сказано в отчете.

Спотовые цены на СПГ в Азии по индексу JKM могут подскочить на 30% в 2026 году в среднем, до около $16 за миллион британских тепловых единиц. Цена газа на хабе Henry Hub в США, как ожидают в МЭА, может остаться на уровне прошлого года и составить $3,5 за миллион британских тепловых единиц.