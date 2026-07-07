Новак сделал заявление о ситуации в российской экономике

Вице‑премьер Александр Новак заявил, что обстановка в российской экономике остаётся полностью контролируемой.

Соответствующее заявление прозвучало по итогам совещания, в котором участвовали заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, представители профильных ведомств и экспертного сообщества, передаёт РИА Новости.

«По итогам совещания Новак отметил, что ситуация в экономике остаётся полностью контролируемой, и поручил продолжить мониторинг основных макроэкономических показателей для своевременного реагирования на внешние и внутренние вызовы», – говорится в сообщении правительства.

Согласно данным Минэкономразвития, в мае 2026 года рост ВВП составил 0,3% в годовом выражении, а по итогам пяти месяцев экономика выросла на 0,2%. В правительстве также подчеркнули, что экономический рост поддерживает потребительская активность: за январь-май суммарный оборот розничной торговли, платных услуг населению и общественного питания увеличился на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Новак заявил об адаптации экономики России к внешним вызовам

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», глава российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что курс рубля является слишком сильным.