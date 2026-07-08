Депутаты рассмотрят законопроекты о контроле за ростом цен на продукты

На пленарном заседании 8 июля Госдумы депутаты рассмотрят в первом чтении законопроекты о контроле за ростом цен, следует из итогов заседания Совета Думы.

Поправки в Налоговый кодекс и в закон об основах регулирования торговой деятельности, разработанные кабмином, обеспечивают возможность мониторинга и фиксации властями цен на продукты для выявления причин их роста.

Согласно документу, правительство определит перечень органов власти, которые смогут получать от ФНС данные об участниках рынков, продукция и услуги которых учитываются Росстатом при расчете индекса потребительских цен.

Власти смогут получать данные о ценах на соответствующие продукты, объемах продаж и реализации услуг, сделках между компаниями, данные об их доходах, расходах и прибыли. Эту информацию будут использовать для мониторинга цен на продукты, анализа их роста и причин этого явления с учетом всей торговой цепочки.