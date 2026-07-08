Цены на нефть в США подскочили почти на 3% в начале торгов в среду, продолжив рост предыдущей сессии, после того как американские военные нанесли серию ударов по Ирану.

Это усилило опасения по поводу возможного нарушения хрупкого перемирия, передает Reuters. Удары по Ирану были нанесены в ответ на якобы нападения Ирана на три торговых судна, проходивших через Ормузский пролив, о чем заявило во вторник Центральное командование США.

Во вторник нефть марки WTI подорожала на 2,8%, а затем продолжила рост после закрытия торгов, когда США отозвали генеральную лицензию, разрешающую продажу иранской нефти.

Катар обвинил Иран в нападении на суда, в том числе на огромный катарский танкер для сжиженного природного газа «Аль-Рекайят», который, по сообщениям, был поражен беспилотником, вызвавшим пожар в машинном отделении. Экипаж в безопасности и эвакуирован.

По данным источников в сфере морской безопасности, у берегов Омана также получил повреждения танкер для перевозки сырой нефти под саудовским флагом, предположительно супертанкер Wedyan. Причина происшествия пока не ясна.

Эти события вновь вызвали опасения по поводу возможных перебоев в движении танкеров через Ормузский пролив.