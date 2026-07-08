Авиакомпании в США почти разорились на топливе из-за войны в Иране

Американские авиаперевозчики потратили на горючее 6,66 миллиарда долларов в мае, что на 84 процента больше, чем за аналогичный месяц годом ранее. Такие цифры обнародовало Бюро транспортной статистики, пишет Associated Press.

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Май стал вторым месяцем подряд, когда затраты на керосин перевалили за 6 миллиардов. В апреле показатель составил 6,47 миллиарда. Примечательно, что рост расходов спровоцирован исключительно скачком цен, указывает агентство.

Объём потребления практически не изменился. В мае компании использовали 1,627 миллиарда галлонов, что даже на 0,6 процента меньше прошлогоднего уровня. Средняя стоимость галлона подскочила до 4,09 доллара против 2,21 доллара годом ранее.

Перевозчики по всему миру реагируют на кризис повышением тарифов, введением дополнительных сборов и сокращением рейсов. Ситуацию усугубил конфликт на Ближнем Востоке, который парализовал судоходство через Ормузский пролив.