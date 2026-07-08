Япония решила изменить экономический план

Правительство Японии готовит изменения в экономический план страны, затрагивающие раздел о денежной политике. Как сообщает Reuters со ссылкой на газету Nikkei, в документ могут включить положение о том, что Банк Японии должен принимать необходимые меры для достижения стабильной инфляции.

Изменения касаются одного из наиболее чувствительных вопросов японской экономической политики — отношений между правительством и центральным банком. По действующим принципам Банк Японии самостоятельно принимает решения по денежной политике, включая уровень процентных ставок и другие меры, влияющие на стоимость кредитов, курс национальной валюты и темпы роста цен.

В июньском проекте экономического плана правительство предложило иную формулировку. В документе говорилось, что Банк Японии должен проводить денежную политику в соответствии с усилиями кабинета министров по ускорению экономического роста. Одновременно из текста исчезло прежнее положение, касавшееся улучшения состояния государственных финансов. Такая редакция вызвала вопросы о том, не пытаются ли власти усилить влияние на решения центрального банка.

По данным Reuters, новая версия документа должна снять эти опасения. Упоминание необходимости обеспечивать стабильную инфляцию возвращает акцент к одной из основных задач Банка Японии и показывает, что правительство не стремится публично задавать регулятору курс по вопросам денежной политики или решений о процентных ставках.

Корректировка формулировок имеет важное значение для финансовых рынков. Банк Японии постепенно отказывается от многолетней сверхмягкой денежной политики, которая долгое время поддерживала низкие процентные ставки. На этом фоне экономика страны сталкивается с ослаблением курса иены и ростом потребительских цен, что усиливает нагрузку на домохозяйства.