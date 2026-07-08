Цены на нефть отреагировали на новые удары США по Ирану

Цены на сырую нефть взлетели более чем на 2 процента на фоне новой эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на данные торгов.

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Марка Brent сразу прибавила 2,6 процента и торговалась по 76,09 доллара за баррель. Американский эталонный сорт WTI также подскочил на 2,6 процента, до 72,25 доллара.

Скачок произошёл после того, как Вашингтон нанёс удары по Ирану. Это было сделано, как заявили США, в ответ на атаку трёх коммерческих судов в Ормузском проливе.

Новые удары США по Ирану стали масштабнее предыдущих

Азиатские фондовые индексы при этом не показали единой динамики. Инвесторы замерли в ожидании дальнейшего развития событий. Фьючерсы на американские акции остались практически без изменений, уточняет агентство.