Отбор газа из хранилищ Европы достиг максимума за шесть лет

Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Европы с начала июля идет максимальными темпами для этого месяца за последние шесть лет на фоне экстремальной жары, что дополнительно осложняет задачу создания запасов к зиме. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe.

Изъятия газа из ПХГ с начала месяца на 31% превышают показатели прошлого года и находятся на максимуме за шесть лет. Кроме того, отбор из хранилищ является третьим максимальным для июля за все время наблюдений.

Сейчас ПХГ Европы заполнены лишь на 50,63% (на 15,08 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 60,7% годом ранее. В них находится 55,4 млрд куб. м газа, что на 11,2 млрд куб. м меньше накоплений прошлого года. "Газпром" спрогнозировал, что запасы газа в ПХГ Европы к следующему отопительному сезону могут не достигнуть даже 70%.

На темпы заполнения хранилищ в этом году сильно повлияли проигранная битва с Азией за свободные объемы на рынке СПГ в период ближневосточного конфликта, более высокие цены на топливо и экстремальная жара в июне и июле. В подобные летние периоды резко возрастает спрос на электроэнергию для систем охлаждения и кондиционеров. Газ является одним из основных источников генерации электроэнергии наряду с атомом, ветром и солнцем.

Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% в период с 1 октября по 1 декабря каждого года. Допускается 10-процентная гибкость в случае сложных условий заполнения ПХГ. Таким образом, нетто-закачка в европейские хранилища к началу осенне-зимнего периода 2026-2027 годов должна составить не менее 68 млрд куб. м для выполнения нормы заполненности. Годом ранее Европа смогла достичь лишь показателя около 55 млрд куб. м.

К настоящему моменту Европа смогла закачать в ПХГ лишь 36,5% необходимых объемов к предстоящей зиме - около 25 млрд куб. м.