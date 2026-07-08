В России предложили способы борьбы с ростом цен на топливо

Победить рост цен на топливо методами денежно-кредитной политики невозможно.

Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, пишет ТАСС.

«У Центрального банка жесткая линия на достижении таргета в 4% по инфляции. Но, тем не менее, мы понимаем, что много немонетарных факторов влияет на инфляцию. Например, проблема топлива и роста цен на топливо», — сказал Шохин на сессии в рамках форума «Иннопром».

По его словам, для решения проблемы государству необходимо найти баланс между монетарным регулированием и стимулированием инвестиций. Шохин считает, что прежде всего надо вкладываться в восстановление нефтеперерабатывающих заводов и в ряд других мощностей.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что правительство взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель. ФАС также борется с завышением цен на топливо и уже выявила сговор трех продавцов. Специалисты службы постоянно проверяют обоснованность выставляемых АЗС цен, в том числе изучают стоимость транспортировки, хранения и сбыта топлива. Кроме того, регионы принимают и свои меры по контролю за ситуацией на рынке.