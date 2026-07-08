Началась девальвация: что будет дальше с курсом рубля

К середине первой декады июля российская валюта вступила в фазу планомерного ослабления, в результате чего доллар вернулся к психологической отметке в 80 рублей впервые с апреля.

На внебиржевом рынке пиковая стоимость американской валюты достигала 80,37 рубля, однако официальный курс ЦБ на 7 июля был зафиксирован на уровне 77,97 рубля, сообщает ИА DEITA.RU.

Одновременно европейская валюта выросла до 89,26 рубля, а китайский юань подорожал до 11,46 рубля. Главным драйвером начала девальвации рубля стало радикальное изменение политики Банка России: регулятор практически прекратил поддержку курса за счет продажи иностранной валюты из резервов, пишет портал «Финансы Mail».

Так, если раньше ежедневные чистые объемы продаж составляли около 4,62 миллиарда рублей, то с июля они были урезаны более чем в восемь раз — до скромных 0,58 миллиарда. Более того, в рамках бюджетного правила государство перешло к чистым закупкам валюты на открытом рынке в объеме до 9,34 миллиарда рублей в день, что убрало с площадки крупного продавца и создало дефицит предложения.

Россиянам дали совет по покупке валюты

Несмотря на падение, эксперты из ведущих банков не видят поводов для паники, характеризуя происходящее как возвращение рубля к равновесным уровням, выгодное для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов. Главным сдерживающим фактором против бесконтрольного обвала остается жесткая денежно-кредитная политика Центробанка.

Сохраняющаяся на высоком реальном уровне ключевая ставка делает рублевые вклады крайне привлекательными для граждан и препятствует массовому бегству сбережений в иностранную наличность. Экономисты оценивают средний прогноз по курсу доллара на июль в коридоре 77–78 рублей, при этом базовый сценарий на конец года предполагает диапазон 80–95 рублей.