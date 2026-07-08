США захотели отказаться от торговли с одной европейской страной

Вашингтон больше не планирует поддерживать экономические контакты с Мадридом из-за крайнего недовольства американского лидера позицией европейской страны в Североатлантическом альянсе.

Американский лидер сообщил о нежелании продолжать двустороннее сотрудничество с Мадридом, передает РИА «Новости». Глава государства публично раскритиковал европейскую страну.

«Я не говорил с Испанией. Испания – безнадежный случай. Мы больше не хотим вести никаких торговых дел с Испанией… Испания – ужасный партнер по НАТО», – сказал Трамп.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент ранее объявлял о разрыве торговых отношений из-за отказа Мадрида повысить военные расходы.

В ответ правительство Испании призвало Вашингтон уважать международное право.

Позже Пентагон захотел рассмотреть возможность приостановки участия королевства в Североатлантическом альянсе.