США захотели отказаться от торговли с одной европейской страной

Трамп: США больше не хотят вести торговлю с Испанией
Вашингтон больше не планирует поддерживать экономические контакты с Мадридом из-за крайнего недовольства американского лидера позицией европейской страны в Североатлантическом альянсе.
Американский лидер сообщил о нежелании продолжать двустороннее сотрудничество с Мадридом, передает РИА «Новости». Глава государства публично раскритиковал европейскую страну.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент ранее объявлял о разрыве торговых отношений из-за отказа Мадрида повысить военные расходы.
В ответ правительство Испании призвало Вашингтон уважать международное право.
Позже Пентагон захотел рассмотреть возможность приостановки участия королевства в Североатлантическом альянсе.