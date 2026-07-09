Оценено влияние роста цен на бензин на инфляцию

Косвенное влияние подорожавшего топлива на общий уровень цен начнет проявляться уже в июле. Такой прогноз дал ряд экономистов.

Подробный обзор сделали Ведомости. По данным Росстата, за неделю с 30 июня по 6 июля инфляция ускорилась до 0,31% против 0,22% неделей ранее. Одновременно выросли темпы подорожания топлива: бензин прибавил 2,1% после 1,6%, а дизельное топливо — 3,4% после 2,2%. Рост стоимости бензина зафиксирован практически во всех регионах страны. Исключением стала Тюменская область (без учета автономных округов), где цена снизилась на 0,7%. В Москве бензин подорожал на 0,2%, в Санкт-Петербурге — на 0,1%. С начала года средняя стоимость бензина в России увеличилась на 13,9%.

В годовом выражении инфляция на 6 июля замедлилась до 5,61% против 6% неделей ранее, подсчитали в Минэкономразвития. В ведомстве уточнили, что показатель еще может измениться после публикации июньской статистики Росстата. По итогам мая годовая инфляция составляла 5,31%. Министерство рассчитывает, что к концу декабря показатель снизится до 5,2%, тогда как Банк России ожидает инфляцию в пределах 4,5–5,5%.

Как отмечает Минэкономразвития, основным фактором роста потребительских цен за период с 30 июня по 6 июля вновь стали непродовольственные товары. Их стоимость выросла на 0,49% после 0,42% неделей ранее. Без учета бензина этот показатель составил 0,23%. Продовольственные товары, напротив, дорожали медленнее — 0,10% против 0,18% неделей ранее. При этом плодоовощная продукция подешевела на 0,40%, тогда как за предыдущую неделю прибавила 0,70%. Стоимость услуг выросла на 0,29% после снижения на 0,01%.

С середины мая цены на топливо начали расти быстрее, а в июне в ряде российских регионов возникли перебои с его поставками. Изначально проблемы наблюдались на юге страны, однако затем затронули и другие субъекты. В некоторых регионах были введены ограничения на продажу топлива. 8 июля президент России Владимир Путин поручил оперативно докладывать о ситуации в отрасли, подчеркнув необходимость бесперебойного обеспечения топливом как государственных структур и правоохранительных органов, так и населения.

Директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг ожидает, что июньская инфляция окажется ниже предварительных недельных оценок и составит 0,75–0,8%, а не 0,89%. Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец считает, что только рост цен на бензин добавит к июньскому индексу потребительских цен около 0,3 процентного пункта. Аналогичной оценки придерживается и Вайсберг. По их мнению, бензин обеспечит почти треть общего месячного роста инфляции.

Эксперты отмечают, что ситуация на топливном рынке создает для Банка России нестандартную проблему. По оценке Софьи Донец, повышение ключевой ставки не способно устранить причины дефицита топлива, а рост цен, напротив, может замедлить экономическую активность, поскольку для восстановления предложения необходимы дополнительные инвестиции. Она допускает как сохранение ставки без изменений, так и ее снижение на 25 базисных пунктов после заседания совета директоров ЦБ 24 июля. Валерий Вайсберг также считает вероятной паузу после девяти последовательных снижений ставки и возможное ужесточение риторики регулятора. При этом оба эксперта исключают вероятность повышения ставки.

По словам Вайсберга, недельная статистика сама по себе не является определяющей для Банка России, однако уже свидетельствует о неблагоприятных тенденциях. Он обращает внимание, что большинство товаров, за исключением плодоовощной продукции, дорожают устойчивыми темпами на протяжении нескольких недель. Это может говорить о постепенном усилении вторичных инфляционных эффектов, связанных с ростом транспортных и логистических расходов. Донец также ожидает, что именно в июле влияние дорогого топлива начнет распространяться на стоимость других товаров и услуг. Бензин и дизель оказывают влияние на инфляцию не только напрямую, входя в потребительскую корзину, но и косвенно — через увеличение производственных и транспортных затрат.

По оценке Софьи Донец, за июнь–июль общий вклад топливного дефицита в инфляцию способен превысить 1 процентный пункт. Валерий Вайсберг прогнозирует дальнейший постепенный рост цен, хотя динамика будет различаться по регионам. В отдельных субъектах с наиболее сложной логистикой ситуацию могут сгладить меры господдержки, включая субсидирование. При этом, если властям удастся быстро стабилизировать ситуацию на топливном рынке, производителям товаров повседневного спроса не потребуется дополнительно повышать цены.

В опубликованном 1 июля резюме обсуждения ключевой ставки Банк России назвал подорожание топлива одним из основных проинфляционных рисков наряду с ростом бюджетных расходов и индексацией тарифов ЖКХ. По мнению регулятора, эти факторы способны повлиять на дальнейшую траекторию ключевой ставки в среднесрочной перспективе. Весной ЦБ прогнозировал, что в 2027 году средняя ключевая ставка составит 8–10%, а в 2028 году — 7,5–8,5%. Однако ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты предположили, что прогноз на 2027 год может быть повышен до 10–12%.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе заявила, что регулятор пока рассматривает ситуацию на топливном рынке как временную и не фиксирует выраженных вторичных инфляционных эффектов. По ее словам, более точные выводы можно будет сделать после июльского исследования инфляционных ожиданий населения и бизнеса, поскольку стоимость бензина остается одним из наиболее чувствительных ценовых факторов как для граждан, так и для компаний.

Вице-премьер Александр Новак, выступая на том же Финансовом конгрессе, отметил, что внутренний рынок России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом. По его словам, возникающие перебои носят локальный характер, а заранее сформированные запасы позволяют оперативно восполнять дефицит и поддерживать стабильное снабжение рынка.