Какие продукты в июле начнут исчезать с полок магазинов

Из-за ужесточения национальных стандартов качества с июля 2026 года в российских магазинах стал заметно меняться ассортимент продуктов.

Роскачество усилило контроль за газировкой, колбасами и полуфабрикатами на предмет содержания в них трансжиров, скрытого сахара и синтетических подсластителей, сообщает ИА DEITA.RU.

Рынок переживает временную перестройку: мелкие региональные производители приостановили отгрузки до получения новых сертификатов, а их бренды временно исчезли с полок. Импортные марки столкнулись с барьером — если они не адаптируют состав под российские ГОСТы, реализация остатков станет незаконной и грозит штрафами до 300 тысяч рублей.

Изменилась и налоговая политика: льготный НДС в 10% отменен для спредов и молокосодержащих продуктов с заменителем жира, но введен для консервов (включая сгущенное молоко) и сублимированной еды. Это может удешевить качественные консервы при удорожании растительно-молочных суррогатов, пишет портал PNZ.

Ужесточились правила маркировки меда: продукты с сиропами или ароматизаторами официально признаны фальсификатом. По оценкам экспертов, это часть долгосрочной стратегии по очищению рынка от подделок. В краткосрочной перспективе летний сезон ознаменуется частичным опустошением отделов бакалеи и кондитерских изделий, пока заводы перенастраивают производственные линии.