В Испании ответили на угрозы Трампа

Испанские власти подчеркнули взаимную пользу двусторонних отношений между королевством и Соединенными Штатами, комментируя заявления президента США Дональда Трампа об отказе от торговых операций с Испанией.

Согласно публикации газеты El País, испанское правительство сохраняет спокойствие в связи со словами американского лидера.

«У нашей страны превосходные социальные, культурные и экономические связи с США, и мы заинтересованы в сохранении этого положения дел, — отметили представители правительства. — Соединенные Штаты имеют положительное сальдо торгового баланса с Испанией».

Мадрид также акцентировал внимание на том, что Европейский союз является единым торговым блоком, и невозможно рассматривать отношения с одним государством в отрыве от других членов.

«Двустороннее сотрудничество между США и Испанией приносит выгоду обеим сторонам, охватывая как торговлю, так и оборонную сферу», — добавили в испанском правительстве.

Ранее президент США на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях саммита Североатлантического альянса высказал мнение, что Мадрид является «плохим партнером» в рамках НАТО.

США захотели отказаться от торговли с одной европейской страной

Американский лидер уже выражал подобную точку зрения, указывая на то, что Испания не является оптимальным союзником США в НАТО. Постоянный представитель США при НАТО ранее выражал разочарование позицией Испании в контексте американо-израильского конфликта с Ираном, а также нежеланием Мадрида увеличивать военные расходы до 5% ВВП.

Испания изначально выражала несогласие с действиями США и Израиля в Иране и не предоставила Вашингтону доступ к своим военным базам для проведения операций. При этом испанские официальные лица заявляли о готовности выполнять свои обязательства перед НАТО, поддерживая расходы на оборону на уровне около 2% ВВП.