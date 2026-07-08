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МВФ предупредил о зависшей над мировой экономикой угрозе

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Угроза инфляции нависает над мировой экономикой. Об этом предупредили эксперты Международного валютного фонда (МВФ), сообщает Financial Times (FT).

МВФ предупредил о зависшей над мировой экономикой угрозе
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По данным аналитиков организации, возобновление конфликта на Ближнем Востоке может усилить глобальную инфляцию и нарушить цепочки поставок. Фонд повысил прогноз инфляции до 4,7 процента в 2026 году и понизил прогноз роста до 3 процентов. Дезинфляционный тренд остановился, и центральным банкам, возможно, придется повышать ставки.

«Самый непосредственный риск» для мировой экономики «связан с развитием событий на Ближнем Востоке. Повторная эскалация геополитической напряженности нанесет ущерб росту и усилит инфляционное давление», — говорится в докладе МВФ.

Ранее в апреле директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что блокировка Ормузского пролива может привести к удорожанию различных видов продуктов питания.