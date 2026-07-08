Названы причины отказа российского бизнеса от господдержки

Сложности с получением льгот и отчетностью являются главными причинами отказа бизнеса от господдержки при инвестировании. Об этом рассказала исполнительный вице-президент РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей) Мария Глухова, которую цитирует ТАСС.

По словам топ-менеджера, случается, что «интересные и стратегически важные проекты просто не укладываются в "прокрустово ложе" ограничений и требований существующих мер поддержки».

«Очень часто это и завышенные требования или частые смены условий поддержки», — также сказала она.

По данным Глуховой, от получения господдержки отказываются около 35 процентов компаний. В частности, меры поддержки не затрагивают их потребности в 32 процентах случаев, уточнила представитель РСПП.

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