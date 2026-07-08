Вице-премьер России Александр Новак доложил Владимиру Путину в ходе совещания президента с членами правительства, что правительство увеличило загрузку действующих НПЗ до максимума и сократило сроки ремонтов предприятий. передает ТАСС.

Кроме того, власти продолжают предпринимать дополнительные шаги: введен запрет на экспорт дизельного топлива, в июле начнутся поставки импортных нефтепродуктов.

Ситуация на внутреннем топливном рынке остается непростой, спрос на моторное топливо вырос примерно на треть, добавил Новак.

По словам вице-премьера, крупные нефтяные компании стали поставлять топливо в регионы в приоритете туда, где в основном присутствуют независимые АЗС.

Министр транспорта Андрей Никитин, в свою очередь, сообщил, что транспортный комплекс работает слаженно, ключевые узлы функционируют в штатном режиме. Ситуация в гражданской авиации контролируемая, несмотря на снижение привычного запаса топлива.