Рост поставок российского сжиженного газа в Европу объяснили

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Евросоюз (ЕС) растут на фоне кризиса на Ближнем Востоке и скорого вступления в силу запрета на импорт этого вида отечественного топлива в европейский регион. Об этом заявила директор по исследованиям консалтинговой компании «Имплемента» Мария Белова. Ее слова приводит «Российская газета».

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Затяжная блокировка Ормузского пролива Ираном и США привела к масштабным сбоям в поставках СПГ из стран Персидского залива. На фоне атак Тегерана властям Катара пришлось временно приостановить добычу газа, а руководству QatarEnergy — объявить иностранным контрагентам о форс-мажоре.

Это стало одной из причин наращивания европейскими энергокомпаниями закупок сжиженного газа у альтернативных поставщиков. Одним из таковых оказалась Россия. В начале лета экспорт отечественного СПГ в Европу увеличился на 10 процентов год к году и достиг примерно 2,17 миллиарда кубометров.

Однако зависимость ЕС от импорта СПГ с Ближнего Востока все же не является внушительной, отметила Белова. Более важным фактором, побудившим регион увеличивать импорт сжиженного газа из РФ, пояснила она, стал скорый запрет на его поставки. Согласно утвержденной стратегии, власти ЕС сведут на нет зависимость от ключевых видов энергоресурсов из РФ в течение следующего года. На этом фоне, констатировала Белова, некоторые европейские покупатели поспешили запастись этим топливом впрок, пока такого рода поставки еще разрешены.