В России зафиксировали рекордное снижение потребления алкоголя

Этот показатель за почти 30 лет опустился до 7,62 литра на человека. Такие значения фиксировались только в конце 1990-х годов. Как сообщает РИА Новости, с начала года объём потребления алкоголя в стране сократился на 0,44 литра и составил 7,62 литра на одного жителя в пересчёте на год.

Последний раз сопоставимый уровень отмечался в 1997–1998 годах, когда показатель находился примерно на отметке 7,6 литра на человека в год.

Специалисты отмечают, что данные за период до 2008 года имеют ограничения, поскольку учитывали в основном официально зарегистрированные продажи алкогольной продукции. В 1990-е годы значительная часть рынка приходилась на нелегальный сектор, доля которого в отдельные периоды могла достигать двух третей от общего объёма реализации спиртного.