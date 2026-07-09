Спрогнозировано снижение добычи нефти в странах Персидского залива

Американский банк Goldman Sachs ожидает снижения темпов восстановления нефтедобычи в странах Персидского залива из-за новой волны эскалации конфликта между США и Ираном. Об этом со ссылкой на аналитическую записку банка сообщило агентство Bloomberg.

Аналитики банка указали, что по итогам июня уровень добычи нефти в регионе Персидского залива оставался в районе отметки $10,5 млн баррелей в сутки. Это ниже тех показателей, которые были до начала США военной операции против Ирана 28 февраля 2026 года.

Банк также отмечает, что в последние дни объемы поставок нефти из Персидского залива сократились до 70% от нормального уровня. В случае возобновления переговоров между США и Ираном объемы поставок должны полностью восстановиться к концу июля.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. 8 июля американский лидер Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует, обвинив Тегеран в нарушении двусторонних договоренностей. Спикер Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф после новых ударов ВС США по исламской республике заявил, что Ормузский пролив будет открыт только после выполнения условий Тегерана, а не под угрозами Вашингтона. Он подчеркнул, что запугивания и нарушение обещаний со стороны США больше не обходятся без последствий.