В США оценили вероятность большого скачка цен на нефть

Руководство Соединенных Штатов не ожидает большого скачка цен на нефть на мировых рынках в ходе новой волны ударов ВС США по территории Ирана. Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Axios.

Как отметили собеседники портала, США считают, что за время действия режима прекращения огня с Ираном через Ормузский пролив прошло достаточно большое число танкеров с нефтью из стран Персидского залива. По расчетам Вашингтона, успевший попасть на рынок объем нефти, а также общая адаптация стран-импортеров к сложившейся напряженной обстановке должны смягчить последствия ударов по Ирану для биржевых цен. В Белом доме полагают, что сложившаяся ситуация на рынке предоставляет США больше возможностей для эскалации.

9 июля сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонский бирже ICE Futures торговались в районе $78,78 за баррель, прирост цены по сравнению с моментом закрытия предыдущих торгов составил порядка $0,76. В ходе торгов среду фьючерсы подорожали на 5,2% до максимальных значений с 19 июня 2026 года.