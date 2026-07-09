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Axios: США не ожидают большого скачка цен на нефть после новых ударов по Ирану

ТАСС

Руководство Соединенных Штатов не ожидает большого скачка цен на нефть на мировых рынках в ходе новой волны ударов ВС США по территории Ирана. Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Axios.

В США оценили вероятность большого скачка цен на нефть
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Как отметили собеседники портала, США считают, что за время действия режима прекращения огня с Ираном через Ормузский пролив прошло достаточно большое число танкеров с нефтью из стран Персидского залива. По расчетам Вашингтона, успевший попасть на рынок объем нефти, а также общая адаптация стран-импортеров к сложившейся напряженной обстановке должны смягчить последствия ударов по Ирану для биржевых цен. В Белом доме полагают, что сложившаяся ситуация на рынке предоставляет США больше возможностей для эскалации.

9 июля сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонский бирже ICE Futures торговались в районе $78,78 за баррель, прирост цены по сравнению с моментом закрытия предыдущих торгов составил порядка $0,76. В ходе торгов среду фьючерсы подорожали на 5,2% до максимальных значений с 19 июня 2026 года.