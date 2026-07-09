Дефицит бюджета в России сократился впервые с начала года

В июне дефицит бюджета предварительно составил 5,7 трлн рублей, или 2,5% ВВП, следует из сообщения Минфина. Он сократился впервые с начала года — по итогам мая он превышал 6 трлн рублей.

На конец первого квартала дефицит составлял 4,6 трлн рублей, или 1,9%. Прогноз ведомства на весь год предполагал плановый дефицит на весь 2026 год на уровне 3,8 трлн рублей, или 1,6% ВВП. В планах Минфина было заработать 40,3 трлн рублей, а потратить — 44,1 трлн рублей.

По итогам июня доходы бюджета резко выросли и составили 18,6 трлн рублей. Они в сравнении с концом мая выросли почти на 60%. Так, ненефтегазовые доходы увеличились за месяц на 27%, до 14,96 трлн рублей (из них НДС составил 8,6 трлн рублей), а нефтегазовые — на 23%, до 3,7 трлн рублей.

Расходы бюджета с января по июнь составил 24,3 трлн рублей, что на 17,8% выше показателя за январь-май.

В 2025 году бюджетный дефицит почти в пять раз превысил первоначальный план, став рекордным с 2020 года в отношении к ВВП — 5,7 трлн рублей, или 2,6% ВВП. Минфин вносил корректировку в планы по дефициту годового бюджета в сентябре.