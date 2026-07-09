Австралия и Индия подписали историческое соглашение

Историческая сделка между двумя странами позволит Нью-Дели использовать австралийское сырье в мирных целях для масштабного расширения своих энергетических мощностей.

Соответствующий договор был заключен во время визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в Мельбурн, передает Bloomberg.

Документ стал результатом более чем десятилетних переговоров, направленных на создание гарантий неиспользования сырья для создания ядерного оружия.

«Сегодня мы можем подтвердить подписание административного соглашения, разрешающего экспорт урана. Эта договоренность способствует поставкам в Индию для увеличения доли экологически чистых энергомощностей, предоставляя дополнительный рынок для австралийского ресурсного сектора», – заявил премьер-министр Австралии Энтони Албанезе.

В свою очередь Нарендра Моди отметил, что сделка придаст новый импульс целям страны в области чистой энергии, а также анонсировал работу над коридором важнейших минералов. Индия планирует увеличить мощности генерации более чем в десять раз, достигнув 100 гигаватт к 2047 году.

Австралия занимает четвертое место в мире по добыче этого радиоактивного металла, а экспорт за прошедший финансовый год превысил один млрд долларов. Крупнейшим производителем выступает компания BHP Group Ltd. Спотовые цены на уран в текущем году держатся на уровне около 187 долларов за килограмм.

Ранее в четверг сообщалось, что Индия и Австралия решили усилить военное партнерство.

Минобороны Австралии анонсировало проведение масштабных воздушных учений с участием индийских военных.