Лидер АдГ Вайдель заявила о "цунами банкротств" в Германии
Цунами банкротств накрыло ФРГ, каждые 20 минут в стране разоряется какая-нибудь фирма.
Об этом заявила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель, выступая в Бундестаге.
"У германского среднего бизнеса заканчиваются резервы. Цунами банкротств изгоняет благосостояние и хорошие рабочие места из Германии", - сказала она. "Каждые 20 минут разоряется какая-нибудь германская фирма", - констатировала Вайдель.
Она обратила внимание на то, что даже такой автогигант, как Volkswagen, может сократить около 100 тыс. сотрудников.
"Граждане и налогоплательщики беднеют. Они каждый день ощущают упадок в своих кошельках", - подчеркнула политик, отметив, что "соцрасходы растут быстрее, чем зарплаты".
Вайдель указала на то, что власти ФРГ увеличивают до астрономических высот расходы на оборону, не достигая цели по укреплению безопасности страны.
"Вместо этого вы создаете управляемую и финансируемую государством оборонную промышленность в качестве замены разваленной реальной промышленности - оборонную промышленность, продукцию которой дарите Украине", - подчеркнула Вайдель.