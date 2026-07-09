Цунами банкротств накрыло ФРГ, каждые 20 минут в стране разоряется какая-нибудь фирма.

Об этом заявила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель, выступая в Бундестаге.

"У германского среднего бизнеса заканчиваются резервы. Цунами банкротств изгоняет благосостояние и хорошие рабочие места из Германии", - сказала она. "Каждые 20 минут разоряется какая-нибудь германская фирма", - констатировала Вайдель.

Она обратила внимание на то, что даже такой автогигант, как Volkswagen, может сократить около 100 тыс. сотрудников.

"Граждане и налогоплательщики беднеют. Они каждый день ощущают упадок в своих кошельках", - подчеркнула политик, отметив, что "соцрасходы растут быстрее, чем зарплаты".

Вайдель указала на то, что власти ФРГ увеличивают до астрономических высот расходы на оборону, не достигая цели по укреплению безопасности страны.