В Кремле оценили динамику несырьевого экспорта России

Зависимость российской экономики от экспорта энергоресурсов постепенно снижается на фоне роста доли несырьевых товаров и услуг. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

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Несырьевой неэнергетический экспорт России в последние несколько лет демонстрирует устойчивый рост, отметил он. Производство такого рода товаров и услуг Песков назвал важнейшей частью национальной экономики.

Подобная динамика свидетельствует о постепенной диверсификации структуры российского экспорта. Такую тенденцию необходимо сохранять, констатировал Песков.

Несмотря на рост доли несырьевого экспорта, ключевое значение для российской экономики в долгосрочной перспективе все равно будет иметь вывоз энергоресурсов, спрогнозировали ранее аналитики Центра экономики инфраструктуры (ЦЭИ).

К 2040 году основу структуры вывозимой за рубеж отечественной продукции продолжат составлять газ, нефти и уголь, ожидают эксперты. В то же время неэнергетический экспорт (в том числе продукция химической промышленности, зерновые, оборудование и транспорт, удобрения, а также цветные металлы), отметили специалисты, станет расти примерно в пять раз быстрее, чем отгрузки топливно-энергетического комплекса (ТЭК).