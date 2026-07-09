«Увидим эффект в ближайшее время»: эксперт оценил новые меры на топливном рынке

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков оценил перспективы стабилизации ситуации на российском топливном рынке. В разговоре с Рамблером он прокомментировал новые регуляторные меры правительства и рассказал, когда автовладельцы почувствуют реальный эффект от принятых решений.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании сообщил о введении полного запрета на экспорт дизельного топлива для насыщения внутреннего рынка. Дополнительно до конца июля в стране действует ограничение на вывоз бензина. По словам Новака, ситуация остается напряженной из-за летнего пика спроса и внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), в связи с чем кабмин прорабатывает экстренные меры реагирования.

Комментируя решение властей ограничить экспорт нефтепродуктов, эксперт отметил, что превентивный запрет на вывоз дизеля обусловлен началом масштабных полевых работ и стремлением правительства минимизировать любые поводы для беспокойства среди потребителей.

Запрет на экспорт дизельного топлива ввели заранее, поскольку необходимо успеть накопить объемы для обеспечения повышенного спроса в сельском хозяйстве — во многих регионах уже стартовала уборочная кампания, а в августе ей потребуется еще больше горючего. Кроме того, этот шаг важен с точки зрения информационного фона. Когда люди видят локальный дефицит или рост цен на АЗС при сохранении экспорта, это порождает слухи и конспирологические теории о том, что весь дизель вывезли за рубеж. Чтобы этого не происходило, правительство сработало на опережение, хотя дизельного топлива мы производим значительно больше, чем бензина. Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

По мнению аналитика, помимо экспортных ограничений, ключевую роль в стабилизации рынка сыграют и другие антикризисные инструменты, включая временное смягчение экологических стандартов и привлечение зарубежных поставок.

«В ближайшее время должен проявиться эффект от решений, принятых ранее. Среди них — смягчение требований к качеству топлива, то есть временный переход отдельных НПЗ с класса Евро-5 на Евро-3. Это позволяет заводам продолжать выпуск продукции, пока ремонтируется оборудование, отвечающее за повышение экологического класса. Другая важная мера — создание условий для масштабного импорта; ожидается, что уже в июле могут начаться поставки нефтепродуктов из Индии. Ситуация станет проще, но стратегическая задача — обеспечить безопасность работающих заводов, чтобы увеличить собственное производство. От дополнительных мер по качеству и импорту можно будет отказаться осенью, когда снизится сезонное потребление и рынок сбалансируется естественным путем».

Говоря о краткосрочных перспективах для российских автомобилистов, Юшков выразил сдержанный оптимизм, напомнив, что для физической доставки дополнительных объемов топлива на заправки требуется определенное время.

«Улучшения на рынке обязательно будут, так как целый ряд необходимых решений уже принят, однако требуется время, чтобы они подействовали и топливо физически дошло до конечного потребителя. Смягчение экологических требований утвердили совсем недавно, установки только включаются в работу, и логистическая цепочка от НПЗ до АЗС тоже занимает определенное время. Плюс мы пока не увидели первых танкеров с готовыми нефтепродуктами, которые должны прийти в Россию из Индии. Ощутимый эффект и прирост объемов на внутреннем рынке, особенно по наиболее проблемному бензину, мы увидим в ближайшее время. Сейчас ситуация очень динамичная: часть заводов выходит из планового или аварийного ремонта, а часть, наоборот, на него уходит, причем графики не афишируются из соображений безопасности».

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