ЦБ: "обильный полив" дешевыми деньгами не поможет экономике расти

Обильное вливание дешевых денег не поможет экономике расти - нужно последовательно и настойчиво повышать производительность труда. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Банка России.

Так, по данным ЦБ, в условиях российской экономики, когда найти новые трудовые ресурсы сложно, именно повышение производительности - главный источник роста экономики.

"И если в результате, скажем, внедрения новых технологий или организационных улучшений производительность существенно увеличится, то сбалансированный рост экономики вполне может стать выше 1,5-2,5% без повышения инфляции", - отмечается в сообщении.

При этом, отмечает ЦБ, некоторые из ответивших на вопросы в Telegram-канале регулятора решили, что увеличивать потенциальный рост можно дешевыми кредитами или различными протекционистскими мерами. Но это не так.

"Возьмем дачный пример. Представьте, что вы посадили розы. Желая получить как можно больше цветков, и поскорее, вы начинаете непрерывно поливать и удобрять их ("дешевые кредиты"). К сожалению, такая поспешность может привести к обратному результату: вместо обильного цветения вы рискуете потерять растения. Или вы решили теперь все выращивать на своем огороде, а не покупать в магазине ("протекционистские меры"). Даже посадили любимый вами кофе (так, кстати, когда-то пытался делать Лев Толстой). Но будет ли это продуктивнее, чем купить готовый кофе, а свое время посвятить розам или, скажем, написанию книг?" - подчеркивается в сообщении.

При этом, по данным регулятора, если выбрать наиболее подходящие для сада сорта растений, толково распорядиться современной техникой, использовать точечно выверенные удобрения и внедрить систему полива, все больше красивых цветов будут радовать глаз постоянно.