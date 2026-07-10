Новый пакет антироссийских ограничений может не получить одобрения, поскольку европейские страны исключают из него наиболее жесткие меры, отмечает Euractiv.

Европейский союз допускает вероятность того, что новые ограничения против Москвы не будут согласованы, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Euractiv.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро анонсировал принятие двадцать первого пакета антироссийских санкций 13 июля.

Однако сейчас ситуация изменилась.

«Один из высокопоставленных дипломатов ЕС ... заявил, что переговоры продолжаются и что пакет все еще может не быть одобрен», – цитирует издание своего источника.

Представители стран Евросоюза пытаются достичь компромисса, чтобы передать документ министрам иностранных дел в понедельник. При этом в ходе обсуждений предлагаемый пакет мер в значительной степени лишается своих самых жестких составляющих.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия успешно справляется с усиливающимся давлением. Российские власти отмечали неэффективность ограничений и указывали на то, что западным политикам не хватает смелости признать провал санкционной политики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о готовности наложить вето на 21-й пакет антироссийских санкций в случае ущерба интересам страны.

МИД Китая предупредил о готовности защитить национальные компании, которые ЕС намерен включить в 21-й пакет антироссийских ограничений.

В июне европейские источники в беседе с Politico сообщили о параллельной разработке более широкого 21-го санкционного пакета с ожидаемым утверждением летом.