В ЕС введут цифровой евро для уменьшения зависимости от доллара

Европейский парламент подавляющим большинством голосов поддержал введение цифрового евро, тем самым открыв путь к подготовке правовой базы для электронной версии единой европейской валюты, сообщает DPA.

Европейские институты представили проект по созданию цифрового евро, который уменьшит зависимость Европы от платежных систем и поставщиков за пределами ЕС.

В настоящее время большая часть электронных платежей проходит через частных международных операторов, таких как Visa, Mastercard, American Express, а также цифровые сервисы PayPal, Apple Pay и Google Pay.

ЕС хочет, чтобы граждане и предприятия имели доступ к публичной европейской платежной инфраструктуре, а не только к частным операторам.

Для граждан цифровой евро станет еще одним способом оплаты в еврозоне. Основные услуги должны быть бесплатными. Люди смогут открывать счета, хранить и управлять средствами.

Также предусмотрена защита персональных данных. Для трансакций потребуются только сведения, необходимые для функционирования системы. Одна из важных идей заключается в том, что цифровой евро может работать в автономном режиме.