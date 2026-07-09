ЦБ: розничное кредитование в июне продолжило активно расти

Розничное кредитование в июне, по оперативным данным, продолжило активно расти, в том числе в ипотечном сегменте, следует из материалов Банка России.

"В июне, по оперативным данным, розничная кредитная активность осталась высокой, в том числе в ипотечном сегменте из за опасений изменения условий семейной ипотеки после октября 2026 года", - отмечает регулятор.

В то же время в июне темп роста требований к организациям замедлился, указывает ЦБ.