Российский рынок акций завершил торги падением ключевых индикаторов

Российский рынок акций завершил торги снижением ключевых индикаторов на фоне геополитической напряженности и опасений относительно монетарной политики* Банка России. Индекс МосБиржи опустился на 1,53% и составил 2186,75 пункта, а индекс РТС** потерял 0,92%, достигнув отметки 907,25 пункта.

Давление на отечественные площадки оказали данные Росстата об ускорении инфляции, что может привести к паузе в смягчении денежно-кредитной политики регулятора. На мировых рынках наблюдалась смешанная динамика: индексы Азии продемонстрировали как рост, так и падение, тогда как европейские и американские торги проходили преимущественно в плюсе.

На нефтяном рынке цены к вечеру перешли к снижению, при этом внимание инвесторов остается сосредоточенным на ситуации на Ближнем Востоке. В четверг американские военные подтвердили нанесение серии ударов по Ирану с целью ослабления способности страны атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе, а президент США Дональд Трамп пригрозил продолжением обстрелов.

*Монетарная политика — система мер государства, направленная на управление объемом денежной массы и процентными ставками для обеспечения стабильности цен и экономического роста. В России ее реализует Банк России, который через изменение ключевой ставки влияет на стоимость кредитов и привлекательность депозитов.

**Индекс РТС — основной индикатор российского фондового рынка, который рассчитывается на основе цен акций крупнейших российских компаний, выраженных в долларах США. Он позволяет инвесторам оценивать динамику рынка с учетом изменения курса национальной валюты.