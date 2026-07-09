Новак потребовал взять на контроль обеспечение топливом северных регионов
Отдаленные территории страны нуждаются в повышенном внимании федеральных и региональных ведомств из-за непростой ситуации с обеспечением внутреннего рынка горючим.
Правительство России призвало оперативно реагировать на трудности с поставками горюче-смазочных материалов в труднодоступные районы, передает ТАСС. Соответствующие указания были даны по итогам профильного совещания.
«Александр Новак отметил, что в условиях непростой ситуации с топливообеспечением внутреннего рынка регионы северного завоза требуют повышенного внимания со стороны федеральных и региональных органов власти», – говорится в официальном сообщении.
Вице-премьер напомнил, что отдаленные территории имеют объективные транспортные и инфраструктурные особенности. Он подчеркнул необходимость держать снабжение таких субъектов ресурсами на особом контроле и принимать все решения в кратчайшие сроки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство подготовило комплекс мер для стабильного топливообеспечения потребителей.
Позже вице-премьер Александр Новак поручил нефтяникам увеличить объемы поставок горючего в регионы.
Накануне президент России Владимир Путин потребовал ускорить принятие решений по обеспечению топливом Крыма