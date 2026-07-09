Новак потребовал взять на контроль обеспечение топливом северных регионов

Отдаленные территории страны нуждаются в повышенном внимании федеральных и региональных ведомств из-за непростой ситуации с обеспечением внутреннего рынка горючим.

Правительство России призвало оперативно реагировать на трудности с поставками горюче-смазочных материалов в труднодоступные районы, передает ТАСС. Соответствующие указания были даны по итогам профильного совещания.

«Александр Новак отметил, что в условиях непростой ситуации с топливообеспечением внутреннего рынка регионы северного завоза требуют повышенного внимания со стороны федеральных и региональных органов власти», – говорится в официальном сообщении.

Вице-премьер напомнил, что отдаленные территории имеют объективные транспортные и инфраструктурные особенности. Он подчеркнул необходимость держать снабжение таких субъектов ресурсами на особом контроле и принимать все решения в кратчайшие сроки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство подготовило комплекс мер для стабильного топливообеспечения потребителей.

Позже вице-премьер Александр Новак поручил нефтяникам увеличить объемы поставок горючего в регионы.

Накануне президент России Владимир Путин потребовал ускорить принятие решений по обеспечению топливом Крыма