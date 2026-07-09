МВФ задержал выплату планового многомиллионного транша Киеву

Международная организация отложила предоставление украинским властям кредитных средств в размере почти 700 млн долларов, которые должны были поступить еще в начале лета.

Выплата финансовой помощи задерживается более чем на месяц, передает РИА «Новости». Платеж ожидался первого июня в рамках утвержденной ранее программы поддержки на 8,1 млрд долларов.

Директор по коммуникациям фонда Джули Козак

прокомментировала текущее положение дел.

«Руководство планирует рассмотреть вопрос о выплате Киеву нового транша кредита в ближайшие недели», – сообщила она.

При этом точная дата заседания по-прежнему не определена. Глава учреждения Кристалина Георгиева ранее подчеркивала, что выдача средств сопряжена с высокими рисками, а возврат долга напрямую зависит от внешних вливаний.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Международный валютный фонд предварительно согласовал выделение Киеву транша на 690 млн долларов.

Представители организации отметили высокие риски для украинской экономики из-за новых кредитов.

В январе власти страны не провели очередной платеж фонду на сумму около 172 млн долларов.