Что ждет нефтяной рынок после ударов США по Ирану

Новое обострение конфликта на Ближнем Востоке стало ударом для экспортеров нефти. Как сообщает РИА Новости, нестабильность в регионе привела к парадоксу: рынок балансирует на грани между острой нехваткой и переизбытком сырья

США отозвали лицензию на операции с иранской нефтью. Согласно новому предписанию Минфина США, все ранее заключенные сделки необходимо завершить до 17 июля. МИД Ирана назвал это грубым нарушением 10 статьи меморандума о взаимопонимании по прекращению конфликта.

Тут же возникли проблемы: судоходство в Ормузском проливе почти остановилось. Всего 14 танкеров прошли там в среду — минимум с момента подписания перемирия 18 июня. В результате нефтяные котировки заметно повысились. Нефть Brent за пару дней подорожала с 72 до 79 долларов за баррель.

Как отмечает инвестиционный советник в реестре Банка России и партнер Российского экспортного центра (РЭЦ) Сергей Варфоломеев, с возвращением риска сбоя поставок рынок вернул и «геополитическую премию». При серьезных проблемах Brent ждет откат к 100 долларам за баррель, однако и без шокового сценария наценка в четыре-восемь долларов удержится до устойчивых политических договоренностей.

Вместе с тем наравне с острой нехваткой нефти игроки опасаются затоваривания. Экспортеры с нетерпением ждут урегулирования конфликта и пользуются любой возможностью выбросить на рынок дополнительные объемы топлива. Добыча покинувших ОПЕК+ ОАЭ превысила 3,8 млн баррелей в сутки, тогда как в разгар ближневосточного конфликта в мае, по разным оценкам, этот показатель был от 2,11 до 2,8 млн. Более того, в Абу-Даби сообщили об активном строительстве трубопровода в обход Ормузского пролива. Запустить его планируют уже в следующем году.

Однако и ОПЭК+ не упускает время. Страны-участники, в том числе Россия, на встрече договорились нарастить совокупную добычу в августе на 188 тысяч баррелей в сутки. Ожидается, что это позволит поддержать стабильность нефтяного рынка и ускорить процесс компенсации.

«Такими темпами вполне реально полностью избавиться от добровольного ограничения в 1,65 миллиона баррелей в сутки уже к сентябрю — останется вывести на рынок примерно 379 тысяч», — указывает эксперт в области финансирования морских активов Алексей Пономарев.

Для мировой экономики и потребителей относительно комфортным диапазоном цен является от 68 до 85 долларов за баррель. Цены ниже 60 долларов несут риск недоинвестирования в сферу, а выше 90-95 создают серьезное давление на рост и инфляцию. Однако с точки производителей ситуация несколько другая: для Саудовской Аравии точка безубыточности находится в пределах 80-95 долларов за баррель, а для России — 65-68 с учетом вынужденных дисконтов. При 60 рентабельность теряет сланцевая добыча в США и долгосрочные инвестиционные программы.

Обратный риск, а именно возвращение сверхвысоких цен, чреват полномасштабным экономическим кризисом, в том числе в Соединенных Штатах. Допускать такой вариант совершенно не в интересах Вашингтона.

Сам объем производства с отзывом лицензии на иранскую нефть и возобновившимися боевыми действиями также труднопредсказуем. С одной стороны, увеличение добычи ОПЭК+ и ОАЭ частично перекроет возможные перебои с поставками, но и вероятность дефицита высока. В то же время Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает значительный профицит в 2027-м: предложение увеличится на восемь миллионов баррелей в сутки — до 110,3 миллиона тонн, спрос — всего на два миллиона, до 105,3.

Оба сценария одинаково плохи, но для каждого есть механизмы регуляции. В случае с дефицитом практика показала, что США готовы оперативно снимать любые санкции с кого угодно и выбрасывать на рынок собственные стратегические резервы. Для борьбы с перепроизводством существует снижение квот, поддержка энергоемких отраслей для стимулирования спроса на уровне отдельных государств и даже публичные заявления нефтедобывающих стран о сокращении запасов.