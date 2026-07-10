В ЕС не уверены в одобрении нового пакета санкций против России

В Брюсселе продолжаются переговоры по 21-му пакету антироссийских ограничений, однако его одобрение пока под вопросом. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС, пожелавшего остаться неназванным.

© Alicia Windzio/dpa/TACC

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что новый пакет санкций будет принят 13 июля. Однако, по данным издания, страны-члены Евросоюза стремятся согласовать позиции к понедельнику, чтобы затем вынести документ на рассмотрение глав внешнеполитических ведомств. При этом наиболее жесткие меры из предлагаемого пакета, вероятно, будут исключены.

Ранее «Известия» сообщали, что Евросоюз усиливает давление на Словакию и Болгарию, чтобы добиться консенсуса по 21-му пакету санкций против России. Ускорение процесса связывают с предстоящей сменой председательства в Евросоюзе — с 1 июля его перейдет к Ирландии.

При этом, как отмечалось в материале, новый пакет не содержит принципиально новых мер. Основные изменения предполагают расширение черных списков банков, судов и физических лиц. Эксперты, опрошенные изданием, сошлись во мнении, что предстоящие ограничения не окажут значительного влияния на российскую экономику.