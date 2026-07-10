С 10 июля Центробанк ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2026 года.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Банкнота посвящена Центральному федеральному округу. Защитный комплекс банкноты и оформление лицевой стороны соответствуют банкноте номиналом 100 рублей выпуска 2022 года", - сказано в публикации.

На оборотной стороне купюры разместили стилизованное изображение карты Центрального федерального округа по аналогии с модернизированными банкнотами номиналом 5000 рублей 2023 года и 1000 рублей 2025 года.

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Новая 100-рублевая банкнота выполнена преимущественно в оливковых и оранжевых цветах.

На лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, а также герб Российской Федерации, расположенный в левом верхнем углу. Основным изображением оборотной стороны стал Ржевский мемориал Советскому Cолдату.

В нижнем правом углу лицевой стороны размещен QR-код. Он ведет на страницу сайта Центробанка, где опубликовано описание защитных признаков банкноты.

Как и другие современные российские банкноты, купюра имеет два серийных номера, расположенных на оборотной стороне.