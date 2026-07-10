Россия нацелилась на захват мирового рынка СПГ

Россия, несмотря на санкции США и противодействие западных стран, не намерена отказываться от амбициозной цели стать одним из ведущих игроков на мировом рынке сжиженного природного газа. Какие задачи придется решить для этого, разбиралось издание РИА Новости.

По данным издания, для того, чтобы играть на рынке сжиженного природного газа на равных, России придется научиться самостоятельно строить крупнотоннажные СПГ-заводы и газовозы самого высокого ледового класса, а также найти покупателей на продукцию, которая, вероятно, всегда будет под санкциями.

«Потому что Соединенные Штаты, являясь мировым лидером по поставкам СПГ, так просто этот рынок нам не отдадут», - отмечается в статье.

Но Россия не намерена сдаваться. Премьер-министр Михаил Мишустин уже заявил на «Иннопроме-2026» о планах России спроектировать и построить собственные газовозы самого высокого ледового класса Arc7. Без таких танкеров невозможен вывоз продукции, так как основные крупнотоннажные СПГ-заводы России построены и дальше будут строиться в Арктике.

«Проблема в том, что газовозов Arc7 на рынке не найти. Их создавали исключительно под российские проекты. (…) Первый заказ на строительство газовозов для «Ямал СПГ» был размещен на южнокорейской судоверфи. А вот следующий заказ на 15 СПГ-танкеров ледового класса Arc7 для второго СПГ-завода «Новатэка» «Ямал СПГ» разместили уже на российской «Звезде»», - напомнило издание.

Однако проблема в том, что для таких танкеров нужна специальная мембрана, производителем которой является французская компания GTT. И судьба российских газовозов будет зависеть от того, получилось ли освоить технологию ее создания.

«Имеется неофициальная и неподтвержденная информация о том, что Россия разработала отечественную мембранную систему, которая даже прошла аккредитацию. Если все так, то это будет огромный шаг в нужном направлении. (…) Кроме мембранной системы, России критически важно создать собственные судовые двигатели для газовозов. Работы здесь тоже ведутся», - отметили журналисты.

Однако сейчас газовозов катастрофически не хватает. При этом шесть из них «застряли в Южной Корее». Санкции мешают производителю передать их заказчику, но другого покупателя кроме России на них нет.

Также технологические сложности возникают и со строительством крупнотоннажных СПГ-заводов, где были задействованы западные технологии. Когда можно будет сказать, что Россия справилась и построила первый СПГ-завод, используя только отечественное оборудование и технологии, пока неясно.

При этом, санкции США распространяются на все новые СПГ-заводы на территории России и, соответственно, на весь СПГ, который они производят, а также на все газовозы, которые транспортируют этот газ. «Арктик СПГ 2» столкнулся с проблемой сбыта, как только заработал. И только в августе прошлого года этот узел развязался: Китай, получив скидку, начал покупать подсанкционнный российский СПГ. Поэтому при расширении экспорта важно понимать, кто будет покупать продукцию, констатировало издание.

Напомним, что 3 декабря 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что «Европа вступает в эпоху полной энергетической независимости от России». По ее словам, проект REPowerEU (программа по сокращению импорта российских энергоносителей), разработка которого началась в 2022 году, справился со своей задачей, защитил европейцев от кризиса и «помог в рекордные сроки отказаться от российского ископаемого топлива».

18 марта 2026 года в силу вступил принятый по инициативе ЕК поэтапный запрет на импорт российского газа в Евросоюз. С начала 2027 года начнет действовать полный запрет на ввоз СПГ из России, а с 30 сентября 2027 года - полный запрет на поставки трубопроводного газа.