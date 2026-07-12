Дорогая электроэнергия затормозит экономику еврозоны в 2026 году

Экономика еврозоны в 2026 году вырастет лишь на 0,8 процента, следует из июньского прогноза Европейского центрального банка. Регулятор понизил оценку роста на 0,1 процентного пункта по сравнению с мартом и одновременно повысил прогноз инфляции до 3 процентов.

© Московский Комсомолец

ЕЦБ ожидает постепенного ускорения экономики до 1,2 процента в 2027 году и 1,5 процента в 2028-м. Пересмотр прогноза связан прежде всего с ростом цен на сырье, снижением реальных доходов населения и ухудшением деловой и потребительской уверенности. Более дорогая электроэнергия заставляет домохозяйства сокращать другие расходы, а компании осторожнее относятся к новым инвестициям.

Инфляция, по базовому сценарию регулятора, составит в среднем 3 процента в 2026 году, затем замедлится до 2,3 процента в 2027-м и достигнет целевых 2 процентов в 2028 году. Мартовскую оценку на текущий год повысили на 0,4 процентного пункта, а на следующий — на 0,3 пункта. Причинами стали новые прогнозы стоимости энергии и продовольствия, а также перенос возросших расходов бизнеса в цены товаров и услуг.

Без учета энергии и продуктов питания рост цен ожидается на уровне 2,5 процента в 2026 и 2027 годах и 2,2 процента в 2028-м. ЕЦБ отмечает, что энергетический скачок уже начал влиять на остальные категории. В мае общая инфляция в еврозоне ускорилась с 3 до 3,2 процента, а цены без учета продовольствия и энергии выросли на 2,6 процента.

В основу прогноза заложена средняя стоимость нефти в 96,9 доллара за баррель в 2026 году. Это на 19,2 доллара выше мартовского предположения. Во втором квартале цена, как ожидается, составит в среднем 112 долларов за баррель. Газ оценен в 45,6 евро за мегаватт-час, а оптовая электроэнергия — в 89,3 евро.

Экономика валютного блока, согласно данным, которые рассматривал ЕЦБ, неожиданно сократилась в первом квартале на 0,2 процента. Однако результат оказался искажен резким падением показателей международных компаний в Ирландии. Без учета этой страны экономика еврозоны прибавила 0,3 процента благодаря потреблению и экспорту, тогда как инвестиции и товарные запасы сократились.

Сигналы замедления появились и в деловых опросах. Сводный индекс активности в еврозоне в мае опустился до 48,5 пункта, что указывает на сокращение деловой активности. Слабее всего выглядел сектор услуг. Новые заказы перестали расти, а эффект от создания компаниями дополнительных запасов начал ослабевать.

Рынок труда пока остается устойчивым. Безработица в апреле находилась около исторического минимума и составляла 6,3 процента. Однако число вакансий продолжило уменьшаться, компании стали осторожнее нанимать сотрудников, а рост занятости в первом квартале замедлился с 0,2 до 0,1 процента.

Поддержать экономику должны потребительские расходы, инвестиции компаний в цифровые технологии, а также государственные вложения в оборону и инфраструктуру. Особенно заметным ЕЦБ называет увеличение таких расходов в Германии. Бюджетная политика еврозоны в 2026 году станет мягче примерно на 0,5 процентного пункта.

Одновременно регулятор ожидает ухудшения государственных финансов. Дефицит бюджета еврозоны может вырасти с 2,9 процента ВВП в 2025 году до 3,6 процента в 2026-м и 3,7 процента в 2027-м. Государственный долг, согласно прогнозу, к 2028 году достигнет 90 процентов ВВП.

На фоне инфляционных рисков ЕЦБ повысил три ключевые процентные ставки на 0,25 процентного пункта. Ставка по депозитам увеличена до 2,25 процента, по основным операциям рефинансирования — до 2,4 процента, а по краткосрочным кредитам для банков — до 2,65 процента. Регулятор не стал заранее определять дальнейшую траекторию ставок и пообещал принимать решения на каждом заседании с учетом новых данных.