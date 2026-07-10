Новак прокомментировал проблемы с топливом в России

Новак заявил о дефиците топлива на рынке России из-за «прилетов» по НПЗ
На российском топливном рынке наблюдается дефицит топлива, связанный с частичным выходом из строя нефтеперерабатывающих заводов.
Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
— Мы должны признавать, что есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работают. Дефицит по понятным причинам, из-за того, что наши нефтеперерабатывающие заводы выходят частично из строя в ремонт из-за прилетов, — сказал Новак.
По словам вице-премьера, перебои в работе отдельных НПЗ приводят к временному дефициту топлива и нестабильной работе некоторых автозаправочных станций, передает ТАСС.
Правительство России до конца 2026 года разрешило оборот бензина, соответствующего стандартам «Евро-3». Чем отличается такое топливо и как его использование может отразиться на автомобиле, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.
Когда исчезнут очереди за бензином
Глава Липецкой области Игорь Артамонов в четверг, 9 июля, опубликовал видео очередей к заправкам в регионе. Он потребовал от «Лукойла», «Роснефти» и «Газпромнефти» предоставлять честную информацию о ситуации с топливом.