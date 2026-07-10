Новак прокомментировал проблемы с топливом в России

На российском топливном рынке наблюдается дефицит топлива, связанный с частичным выходом из строя нефтеперерабатывающих заводов.

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Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

— Мы должны признавать, что есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работают. Дефицит по понятным причинам, из-за того, что наши нефтеперерабатывающие заводы выходят частично из строя в ремонт из-за прилетов, — сказал Новак.

По словам вице-премьера, перебои в работе отдельных НПЗ приводят к временному дефициту топлива и нестабильной работе некоторых автозаправочных станций, передает ТАСС.

Правительство России до конца 2026 года разрешило оборот бензина, соответствующего стандартам «Евро-3». Чем отличается такое топливо и как его использование может отразиться на автомобиле, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

Когда исчезнут очереди за бензином

Глава Липецкой области Игорь Артамонов в четверг, 9 июля, опубликовал видео очередей к заправкам в регионе. Он потребовал от «Лукойла», «Роснефти» и «Газпромнефти» предоставлять честную информацию о ситуации с топливом.