Нацбанк Украины ввел банкноты номиналом 2 000 гривен

Национальный банк Украины вводит в обращение новые банкноты номиналом 2 000 гривен. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

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До этого наивысшей в обороте Украины была банкнота в 1 000 гривен, введенная в 2019 году. Новая банкнота поступит в обращение 4 сентября, о чем сообщил на презентации глава Нацбанка Андрей Пышный. На купюре изображен украинский поэт и диссидент Василий Стус. Отмечается, что банкнота имеет 20 современных элементов защиты.

Пышный отметил инфляционный фактор введения новой банкноты. По его словам, в нынешнем году цены в результате инфляции выросли вдвое в сравнении с 2019 годом. За прошедшее время официальный курс гривны по отношению к доллару также вырос. На сегодняшний день стоимость $100 составляет более 4 100 гривен, что "превышает новый номинал в 2 000 гривен".

По словам Пышного, введение в оборот новой купюры обусловлено "оптимизацией наличного обращения и логистических процессов". В частности, это позволит сократить затраты на транспортировку, обслуживание и хранение наличных денег.