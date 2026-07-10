ЕС готовит аналог принципа «Покупай американское» для госзакупок

Еврокомиссия разрабатывает обширную реформу правил государственных закупок, которая будет способствовать приоритетному обслуживанию европейских компаний и ограничивать участие иностранных поставщиков в крупных тендерах. Об этом пишет РИА Новости.

Эта инициатива напоминает американскую программу «Buy American» («Покупай американское»), которая подразумевает поддержку национальных производителей в процессе государственных закупок. Еврокомиссия намерена укрепить аналогичный подход в Европейском Союзе, ориентируясь на повышение экономической безопасности и уменьшение зависимости от иностранных поставок, особенно из Китая.

«Государственные заказчики смогут исключать заявки на контракты стоимостью более 5 миллионов евро, если доля товаров или услуг, произведенных в ЕС, составляет менее 50%», — говорится в публикации.

Кроме того, предлагается более тщательно проверять иностранных участников тендеров на предмет внешнего контроля или влияния, которое может угрожать экономической безопасности Евросоюза.

Реформа также предполагает пересмотр принципов оценки заявок. Вместо ориентации на минимальную цену будет предложено учитывать качество продукции и услуг в более широком объеме.

В большинстве случаев данный критерий должен составлять не менее 30% общей оценки, а для трудоемких проектов, таких как строительство, — не менее 50%.

Отмечается, что речь не идет о полном запрете на участие иностранных компаний в тендерах Европейского Союза. Новые правила создадут правовую основу для предоставления преимуществ компаниям из стран ЕС и тех государств, которые имеют соответствующие торговые соглашения с ЕС, особенно в стратегически важных секторах экономики.