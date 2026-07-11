Национальный банк Украины вводит в обращение новые банкноты номиналом 2 тыс. гривен. Информация об этом опубликована на сайте украинского регулятора.

Уточняется, что на новой купюре изображен украинский поэт и диссидент Василий Стус и она имеет 20 современных элементов защиты.

Глава Нацбанка Андрей Пышный напомнил, что до этого наивысшей в обороте Украины была банкнота в 1 тыс. гривен, выпущенная в 2019 году. Появление новой купюры, по его словам, обусловлено инфляцией, «оптимизацией наличного обращения и логистических процессов», а также призвано сократить затраты на транспортировку, обслуживание и хранение наличных денег.

По информации Нацбанка Украины в 2026 году из-за инфляции цены в стране и выросли вдвое в сравнении с 2019 годом. Также за учетный период вырос официальный курс гривны по отношению к доллару. Так, на сегодняшний день стоимость $100 составляет более 4 100 гривен (более 7 тыс.рублей), что «превышает новый номинал в 2 000 гривен», уточнил Пышный.

В декабре прошлого года комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять законопроект о переименовании на Украине копейки в «шаг», чтобы избавиться от советского наследия.

Ранее на Украине обвинили копейку в невозможности разрыва связей с Москвой.