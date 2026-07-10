В РФ спрогнозировали повышение спроса на нефть и газ к осени

Доцент кафедры отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Тимофей Мазурчук в беседе с ИС «ВЕСТИ» спрогнозировал, что спрос на нефтепродукты и природный газ будет повышаться к осени.

© Московский Комсомолец

Как заметил эксперт, сделанные странами весной в период паники стратегические запасы будут понемногу заканчиваться, и спрос возобновится.

Согласно прогнозу Мазурчука, уже осенью многие страны будут вести подготовку к зимнему сезону, в связи с чем будет повышаться спрос на нефтяные ресурсы и на природный газ.

Собеседник издания допускает, что к зиме возможен даже небольшой рост цен на энергоносители.