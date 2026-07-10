Россия обогнала США по поставкам СПГ в Испанию, следует из данных испанской энергетической компании Enagas.

Как сообщает РИА Новости, в июне Россия отправила в Испанию 5473 ГВт.ч СПГ, что составило 21,1% всех поставок в королевство.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Брюссель вынуждает некоторые страны ЕС разорвать энергетические связи с Россией, в то время как западная часть Европы продолжает импортировать российский сжиженный природный газ (СПГ).

Также он отмечал, что в Европе снова возникает «железный занавес».