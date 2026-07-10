В России сливочное масло в I полугодии подешевело на 7%

Стоимость сливочного масла в России в первом полугодии 2026 года снизилась на 7,08%, сообщается в материалах Росстата.

Также за этот период снизились цены на плодоовощную продукцию на 4,95%, крупу и бобовые - на 2,74%, сахар-песок - на 2,12%, куриные яйца - на 0,49%. В то время как рыба мороженая неразделанная подорожала на 12,39%, хлеб и хлебобулочные изделия - на 9,77%, рыба и морепродукты, за исключением сельди и консервов рыбных - на 7,07%, мясо и птица - на 6,53%, куры охлажденные и мороженые - на 4,47%, макаронные изделия - на 2,3%, молоко и молочная продукция - на 2,16%, масло подсолнечное - на 1,19%.

По данным статистики, в июне по сравнению с маем снизились цены на перец сладкий на 3,5%, бананы - на 3,1%, чеснок - на 2,8%, помидоры и грибы свежие - на 1,6%. При этом лук репчатый подорожал на 26,1%, картофель - на 23,1%, капуста белокочанная - на 14,7%, свекла столовая - на 13,8%, морковь - на 10,4%, огурцы - на 4% и лимоны - на 3,3%.

В группе мясопродуктов в июне выросли цены на мясо кур - на 4,1%, окорочка куриные - на 2,2%, мясо индейки - на 1,3%, печень птицы - на 1%, говядину, сосиски, сардельки, кулинарные изделия из птицы - на 0,4%. При этом снизились цены на колбасу сырокопченую - на 0,5%.

Из рыбопродуктов выросли цены на рыбу живую и охлажденную - на 2,3%, мороженую неразделанную - на 1,3%, разделанную (кроме лососевых пород) - на 1,1%, соленую, маринованную, копченую - на 0,9%. При этом снизились цены на рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород - на 0,6%.

Из хлебобулочных изделий, круп и бобовых выросли цены на хлеб ржаной - на 1,1% и пшеничный - на 0,8%, булочные изделия сдобные - на 0,6%, хлопья из злаков (сухие завтраки) - на 0,5%, муку пшеничную, бараночные изделия, крупу гречневую и овсяные хлопья "Геркулес" - на 0,4%. В то время как крупы овсяная и перловая подешевели на 0,6%, рис - на 0,4%.

Также в июне снизились цены на яйца куриные - на 9,6%, масло сливочное - на 1,4%, молоко ультрапастеризованное - на 1,2%, творожок детский - на 1,1%, масло оливковое - на 1%, сыры твердые, полутвердые и мягкие, кисломолочные продукты, сметану, кефир, молоко сгущенное с сахаром, консервы фруктово-ягодные для детского питания, шоколад, чай черный в пакетиках, кетчуп, жевательную резинку - от 0,4% до 0,9%.