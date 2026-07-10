Один из ключевых импортеров российской нефти резко нарастил ее закупки

В июне среднесуточный морской экспорт российской нефти в Индию увеличился на 760 тысяч баррелей. О резком наращивании отгрузок отечественного сырья в этом направлении сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

За первый летний месяц показатель достиг 2,6 миллиона баррелей в сутки, уточнили аналитики. Наращиванию отгрузок поспособствовала временная отмена американских санкций на фоне затяжной блокировки Ормузского пролива.

Возобновление интереса Индии к российской нефти эксперты связали с топливным кризисом на внутреннем рынке из-за масштабных перебоев в импорте ближневосточного сырья. В результате в июне свыше половины морского экспорта Urals и ESPO пришлась на покупателей из этой азиатской страны, констатировали в отраслевом агентстве.

В целом за отчетный период среднесуточный объем вывоза российской нефти достиг максимума с 2022 года, отметили в МЭА. В июне показатель достиг 5,8 миллиона баррелей. Несмотря на это, доходы России от нефтеэкспорта за это время просели почти на 5 миллиардов долларов. Причиной тому послужило в том числе заметное снижение отгрузок нефтепродуктов на фоне эмбарго на вывоз авиакеросина и бензина, резюмировали в международной организации.