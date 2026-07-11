«Закон будет принят»: Белый дом согласовал «сокрушительные санкции» против России

Американские сенаторы сообщили, что Белый дом согласовал законопроект о «сокрушительных санкциях» в отношении России. Речь идет об инициативе, которая наделит президента США правом вводить 500-процентные пошлины в отношении третьих стран за покупку энергоносителей у РФ. Законопроект представили еще в апреле 2025 года, но с тех пор администрация Дональда Трампа пыталась ослабить его положения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Сенат конгресса США согласовал с Белым домом законопроект о санкциях в отношении России, который наделит американского президента Дональда Трампа правом вводить рестрикции в отношении третьих стран за покупку российских энергоносителей.

«Мы с гордостью сообщаем, что достигли соглашения с администрацией Трампа о продвижении обновленного законодательства о санкциях против России. Мы очень довольны этим значительным прогрессом и ожидаем, что закон будет принят в ближайшее время», — сказано в сообщении на сайте комитета по международным отношениям верхней палаты конгресса.

Речь идет об инициативе о «сокрушительных санкциях», согласно которой США будет накладывать 500-процентные пошлины на страны, закупающие энергоресурсы в России. Авторами законопроекта выступили сенаторы Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Ричард Блюменталь, Джинн Шахин и Роджер Уикер.

«Крайне важно, чтобы законодательная и исполнительная ветви власти работали сообща над созданием инструментов, позволяющих взимать высокую цену с тех, кто покупает российскую нефть и природный газ», — подчеркнули они.

По словам Грэма, теперь вместе с другими авторами он будет продвигать принятие документа в конгрессе. Однако возможное принятие законопроекта не означает, что он начнет действовать автоматически. Документ лишь предоставит президенту США вводить или не вводить подобные рестрикции по своему усмотрению.

Как принимали законопроект

Законопроект был представлен еще в апреле 2025 года. В июне агентство Bloomberg сообщило, что инициативу совместно выдвигают более 80 законодателей, что показывает «практически неслыханный уровень поддержки со стороны представителей обеих партий».

Однако вместе с тем, как отметило агентство, сенаторы «не демонстрируют готовность бросить вызов президенту». Газета The Wall Street Journal тогда писала, что Белый дом тайно давит на сенат, требуя ослабления инициативы, так как опасается что ужесточение санкций нанесет ущерб попыткам Трампа наладить диалог с Москвой.

Несмотря на это, Грэм позже заявил, что американский лидер одобрил инициативу и сообщил, что законопроект поддержали уже 84 сенатора. Он также раскрыл, что меры направлены в основном против Индии и Китая, которые импортируют российскую нефть.

«Впервые президент сказал мне, когда мы с ним играли в гольф, что пришло время продвинуть законопроект», — отметил политик.

Но уже в июле инициативу затормозили. Это произошло на фоне заявлений Трампа, который пообещал ввести 100-процентные пошлины в отношении России, если не удастся добиться прогресса в урегулировании украинского конфликта. Лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн сообщил, что законопроект временно отложили, потому что «президент хочет попытаться сделать что-то из этого самостоятельно», однако к нему вернутся, если Трамп посчитает это необходимым.

С тех пор о законопроекте вспоминали еще не раз. В ноябре 2025-го Трамп говорил, что он его устраивает. При этом никаких конкретных шагов для его принятия в Вашингтоне не предпринимали. В январе 2026-го министр финансов США Скотт Бессент отмечал, что в Белом доме инициативу вообще считают ненужной, так как у Трампа уже есть полномочия для подобных решений.

Недавно газета The Wall Street Journal писала, что инициатива оказалась фактически заблокирована, так как администрация президента США пытается ослабить е положения, чтобы сохранить пространство для маневра в потенциальных мирных переговорах по Украине.

В России на протяжении всего обсуждения законопроекта подчеркивали, что Москва уже адаптировалась к санкционному давлению, а новые пошлины вряд ли повлияют на торговые отношения РФ с другими странами. В то же время в США заявляли, что подобные меры станут экономической катастрофой для самого Вашингтона.