Товарооборот между Арменией и Россией сократился

Товарооборот между Арменией и Россией в период с января по май 2026 года сократился на 21,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом в субботу, 11 июля, сообщили в ТАСС со ссылкой на данные Статистического комитета Армении.

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Согласно статистике, сократилась и доля РФ в общей структуре товарооборота. Так, за первые пять месяцев текущего года она составила 28 процентов от общего объема, при этом год назад показатель был в районе 35,1 процента.

Также на этом фоне снизилась доля товарооборота со странами ЕАЭС — с 36,7 до 29,8 процента. В то же время товарооборот Армении с Белоруссией вырос на 8,3 процента, с Казахстаном — на 10 процента, с Киргизией — на 194,8 процента.

— Общий товарооборот Армении составил 7,865 миллиарда долларов, что на 0,1 процента меньше показателя 2025 года, составившего 7,870 миллиарда долларов, — говорится в материале.

Власти Армении наметили курс на отдаление от России и сближение с Европейским союзом (ЕС). На международных площадках Армения регулярно присоединяется к позиции ЕС. В то же время в России постепенно начали исчезать армянские товары с полок магазинов. Еще в мае Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот всех партий армянской минеральной воды. Также была приостановлена реализация алкогольной продукции. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, как будут развиваться отношения России и Армении в ближайшее время.