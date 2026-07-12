Киев в июне выплатил кредиторам рекордные $441,2 млн

Максимальный с начала 2026 года месячный объём выплат по долгам осуществил киевский режим в июне, перечислив кредиторам $441,2 млн, подсчитало ТАСС.

По данным агентства, значительная часть средств ушла международным финансовым институтам.

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Так, Всемирному банку было направлено $211,5 млн, а Международному валютному фонду — $171,5 млн. Ещё $51 млн получили другие кредиторы, $7,2 млн пошли на обслуживание государственных валютных облигаций.

При этом за период с января по май Украина уже выплатила кредиторам более $1 млрд.

Совокупный долг страны перед внешними и внутренними заёмщиками превышает $210 млрд. По прогнозам украинского министерства финансов, к концу года он может вырасти до $240 млрд.

10 июля сообщалось, что плановый транш МВФ в размере почти $700 млн до сих пор не предоставлен Киеву.