Европейская страна начала скупать золото на миллиарды долларов

С января 2026 года Национальный банк Польши пополнил свои хранилища 82 тоннами драгоценного металла. По словам главы регулятора Адама Глапиньского, которого цитирует Bloomberg, Варшава использовала период снижения рыночных цен на золото, чтобы заметно ускорить закупки.

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Только в апреле банк приобрёл дополнительно 37 тонн. При нынешних биржевых котировках стоимость этой партии оценивается примерно в 5 миллиардов долларов. Общий объём золота на балансе регулятора теперь превышает 632 тонны. Планка, которую установили для себя власти, — достичь 700 тонн. Если этот рубеж будет взят, Польша войдёт в первую десятку стран-держателей крупнейших золотых резервов.

Глапиньски подчеркнул, что покупки имеют исключительно стратегическое значение и не связаны с желанием заработать на колебаниях цен. Он отметил, что государство осознаёт свою ответственность за безопасность граждан в любых ситуациях, включая гипотетические военные обстоятельства, возникновения которых в Варшаве не ожидают. По его убеждению, золото выгодно отличается от других активов независимостью от внешних решений и высокой устойчивостью к кризисам на финансовых рынках.

В 2025 году Польша уже занимала первое место среди центробанков по объёму закупок этого металла. Исходя из текущих темпов, страна имеет все шансы сохранить лидерство и по итогам текущего года. Активное наращивание резервов происходит на фоне сохраняющейся геополитической нестабильности, прогнозов о длительном удержании высоких процентных ставок в США и общего тренда многих государств на диверсификацию своих международных активов.